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Вівторок, 13.10.2020
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Стало відомо про чоловіка, який влаштував самоспалення в центрі Києва

Стало відомо про чоловіка, який влаштував самоспалення в центрі Києва
Оновлено 14:56 Сьогодні Телеграф
У Києві чоловік підпалив себе на Майдані Незалежності.

У центрі Києва в ніч з 10 на 11 жовтня 49-річний чоловік вчинив самоспалення. Зараз він знаходиться в лікарні з опіками третього ступеня.

Пізніше в соцмережах з'явилося відео цього страшного інциденту.

У прес-службі Шевченківського управління Національної поліції Києва відзначили, що чоловік 1971 року народження облив себе запалювальною сумішшю і підпалив. Свідки зазначили, що вони намагалися збити полум'я.

У нього 97% опіків тіла. Він госпіталізований в опіковий центр. Поліція встановлює мотиви і причини.

Цим чоловіком виявився 49-річний військовослужбовець Микола Микитенко.

Як стало відомо пізніше, в 2014 році Микола Микитенко брав участь в боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив в різних бойових підрозділах в зоні ООС.

Про мотиви скоєного можна прочитати на його сторінці в Фейсбук.

Чоловік вчинив самоспалення на Майдані Незалежності в знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського.

У коментарі "Суспільному" дочка ветерана Юлія повідомила, що її батько знаходиться в комі.

"Мотиви суто політичні. Незгода з діями влади, а саме розведення військ на лінії розмежування і повзуча окупація Росії. Він був абсолютно при тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить», - заявила вона.

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Майдан, Київ, Чоловік.

Автор:

Телеграф
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