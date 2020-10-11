Скачать
Воскресенье, 11.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
Военный эксперт привел сценарии войны за Карабах и нашел параллели с Украиной
Военный эксперт привел сценарии войны за Карабах и нашел параллели с Украиной
Надаль разгромил Джоковича на пути к 13-му титулу на Ролан Гаррос (видео)
Надаль разгромил Джоковича на пути к 13-му титулу на Ролан Гаррос (видео)
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)

Появилось видео самосожжения в центре Киева

Появилось видео самосожжения в центре Киева
Обновлено 17:22 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В центре столицы в ночь на 11 октября мужчина совершил самосожжение. Видео инцидента появилось в соцсетях.

"В самом центре города Киева - на Крещатике 49-летний мужчина поджег себя. Акт самоподжога неизвестный совершил примерно 03.30 ночи. Случайные прохожие пытались сбить пламя. Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с почти 100% ожогов тела. Мотивы суицида неизвестны", - сообщает Телеграм-канал KIEVMAP.

Как сообщалось ранее, 8 октября мужчина с плакатом "С днем рождения, господин президент" поджег себя в центре Санкт-Петербурга.

Мужчина получил ожоги головы и плеч, его удалось спасти. 

В Нижнем Новгороде на подобный шаг пошла главный редактор местного интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина. Ее спасти не удалось. В своей смерти Славина обвинила Россию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Киев, Суицид, Самоподжог.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
02 "Нужно учиться жить с этим": врач открыла, в каком состоянии остаются выздоровевшие от COVID-19
03 Во Франции столкнулись два самолета, никто не выжил (Видео)
04 Серьезные проблемы с сосудами и пневмония: украинка рассказала о разрушительных последствиях коронавируса
05 Вакарчука в Раде заменит "киборг" с позывным "Богема"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Беларуси: силовики избили демонстрантов в Минске (Видео)
Протесты в Беларуси: силовики избили демонстрантов в Минске (Видео)
Марш гордости: в Минск стягивают бронетехнику
Марш гордости: в Минск стягивают бронетехнику
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь