Появилось видео самосожжения в центре Киева

В центре столицы в ночь на 11 октября мужчина совершил самосожжение. Видео инцидента появилось в соцсетях.

"В самом центре города Киева - на Крещатике 49-летний мужчина поджег себя. Акт самоподжога неизвестный совершил примерно 03.30 ночи. Случайные прохожие пытались сбить пламя. Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с почти 100% ожогов тела. Мотивы суицида неизвестны", - сообщает Телеграм-канал KIEVMAP.

Как сообщалось ранее, 8 октября мужчина с плакатом "С днем рождения, господин президент" поджег себя в центре Санкт-Петербурга.

Мужчина получил ожоги головы и плеч, его удалось спасти.

В Нижнем Новгороде на подобный шаг пошла главный редактор местного интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина. Ее спасти не удалось. В своей смерти Славина обвинила Россию.