"С днем рождения, господин президент": мужчина поджег себя в центре Санкт-Петербурга

Согласно информации местного издания "Мегаполис", инцидент произошел у торгово-развлекательного комплекса "Галерея" на Лиговском проспекте.
Огонь объял только голову и плечи мужчины, проходившие мимо люди успели его потушить.
"По словам свидетелей, мужчина сделал это в знак протеста - перед тем как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке", - пишет издание.
В Питере на Лиговском мужик поджег себя. Всё это время мимо него спокойно шли прохожие и снимали на телефоны.
Врачам удалось его спасти, с ожогами 45% тела мужчину увезли в больницу.
Подумаешь, у нас каждый день такое. Тем более в Питере pic.twitter.com/oYuo3Og9mZ
— Pekвием по стране (@RuFailedState) October 7, 2020
Ранее в Нижнем Новгороде на подобный шаг пошла главный редактор местного интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина.
Женщину тогда спасти не удалось. В своей смерти Славина обвинила Россию.
Как известно, 7 октября президент РФ Владимир Путин отпраздновал свой День рождения.