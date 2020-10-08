"С днем рождения, господин президент": мужчина поджег себя в центре Санкт-Петербурга

Согласно информации местного издания "Мегаполис", инцидент произошел у торгово-развлекательного комплекса "Галерея" на Лиговском проспекте.

Огонь объял только голову и плечи мужчины, проходившие мимо люди успели его потушить.

"По словам свидетелей, мужчина сделал это в знак протеста - перед тем как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке", - пишет издание.

В Питере на Лиговском мужик поджег себя. Всё это время мимо него спокойно шли прохожие и снимали на телефоны.

Врачам удалось его спасти, с ожогами 45% тела мужчину увезли в больницу.

Подумаешь, у нас каждый день такое. Тем более в Питере pic.twitter.com/oYuo3Og9mZ

— Pekвием по стране (@RuFailedState) October 7, 2020