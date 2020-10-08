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"С днем рождения, господин президент": мужчина поджег себя в центре Санкт-Петербурга

"С днем рождения, господин президент": мужчина поджег себя в центре Санкт-Петербурга
Обновлено 04:30 Сегодня Телеграф Фото: Мегаполис
Мужчина с плакатом "С днем рождения, господин президент" совершил самоподжог в центре Санкт-Петербурга.

Согласно информации местного издания "Мегаполис", инцидент произошел у торгово-развлекательного комплекса "Галерея" на Лиговском проспекте.

Огонь объял только голову и плечи мужчины, проходившие мимо люди успели его потушить. 

"По словам свидетелей, мужчина сделал это в знак протеста - перед тем как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке", - пишет издание. 

Ранее в Нижнем Новгороде на подобный шаг пошла главный редактор местного интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина.

Женщину тогда спасти не удалось. В своей смерти Славина обвинила Россию.

Как известно, 7 октября президент РФ Владимир Путин отпраздновал свой День рождения

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Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Поджог.

Автор:

Телеграф
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