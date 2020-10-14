Бойовики до Дня захисника України влаштували обстріл і вторгнення на Донбасі

Українські військові не нудьгують на передовій.

Напередодні Дня захисника України бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Крім того, зафіксовані прольоти двох безпілотників противника з перетинами лінії розмежування.

Про це в своєму зведенні за 13 жовтня повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Зокрема, порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків із застосуванням ручного протитанкового гранатомета задокументовано поблизу Зайцева, а з автоматичного станкового гранатомета - неподалік населених пунктів Піски і Оріхово. Також вогневу активність супротивника зафіксували в районі населеного пункту Хутір Вільний. На цій ділянці противник вів вогонь з РПГ і стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав яскраві картинки і листівки до 14 жовтня.