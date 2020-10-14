На Карпати раптово обрушився сніговий шторм (відео)

З огляду на прогноз погоди на найближчі дні, сніг швидко розтане.

У середу, 14 жовтня, прямо на Покров в гірських районах Львівської та Закарпатської областей різко зіпсувалася погода - деякі населені пункти накрило справжньою зимовою бурею.

Відео з місця подій на своїй сторінці в соцмережі опублікував член Верховної Ради України Руслан Благой.

Відзначається, що різка зміна погоди сталася в селищі Славське на Львівщині і на високогірному гірськолижному курорті Драгобрат.

Варто зауважити, що прогноз погоди на Покров 14 жовтня допускав випадання опадів у вигляді снігу.

Згідно зі свіжими прогнозами, вдень 14 жовтня в обох населених пунктах температура повітря знаходиться на позначці в 3-6 градусів тепла, і в найближчий тиждень не повинна опуститися нижче нуля.

Так, дивіться на відео снігової бурі на Драгобраті, поки весь сніг не розтанув: