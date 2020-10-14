Прикмети і що строго заборонено робити на Покров 14 жовтня

14 жовтня відзначається Покров Пресвятої Богородиці - одне з найбільш значущих свят осені.

Свято, повна назва якого Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, в православ'ї є великим і неперехідним.

В основі свята Покрова лежить історична подія, яка сталася в Константинополі десь на початку X століття. Місто страждало від напасті ворогів - сарацинів. Місцеві християни вирішили зібратися і помолитися Богородиці про захист, так як у Влахернської церкви зберігалися реліквії, відомі як пояс Богородиці і її головна хустка.

В ту ніч, під час служби, Пресвята Богородиця в оточенні святих, пророка Іоанна Предтечі та апостола Іоанна Богослова, з'явилася до народу. Богоматір помолилася за порятунок своїх підданих і, знявши з голови свою хустку (покрив) розстелила його на молящимися.

За легендою, після обряду, разом зі святою зник і її покрив, а сарацини покинули околиці Константинополя.

У народі свято Покров вважається моментом зустрічі осені і зими і настання перших холодів. До цього дня намагалися завершити всі сільськогосподарські справи - зібрати весь врожай, зробити заготовки на зиму.

На Покрову всією сім'єю ходили в храм - помолитися Богородиці і попросити її про захист і благополуччя.

На Русі в цей період традиційно починався час весіль. Але, 14 жовтня дівчатам потрібно було ходити тільки з покритою головою.

Заборони 14 жовтня:

Не можна займатися великими домашніми справами, такими як прання, прибирання та шиття.

Ні в якому разі не можна відмовляти в гостинності.

Під суворим табу лайка і лихослів'я. Це вважається великим гріхом.

Не рекомендується ворожити 14 жовтня.

На Покрову варто утриматися від обжерливості і спиртних напоїв.

Не варто в цей день позичати гроші і відмовляти сватам.

Народні прикмети:

Перший сніг до Покрови - зима прийде не скоро.

На Покрову дерева стоять голі - зима буде теплою, листя не облетіли - чекай морозів.

На Покрову вітер зі сходу - зима буде холодна.

Відліт журавлів на Покрову - на ранню і холодну зиму.

Який Покров, така й зима.

Якщо на Покрову спекти млинців, в будинку всю зиму буде тепло.

Не забудьте привітати своїх рідних з цим великим святом. "Телеграф" зібрав яскраві картинки і листівки з цієї нагоди.