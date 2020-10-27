На відео потрапило безглузде ДТП з велосипедистом в Києві

Подія трапилася на вулиці Алматинская в Дніпровському районі.

Відео інциденту опублікували вранці 27 жовтня на сторінці dtp.kiev.ua в Фейсбук.

Чоловік на велосипеді розбив одну зі сторін скляної громадської зупинки в Києві.

На оприлюднених кадрах видно, як велосипедист рухався по тротуару. Мабуть, він не помітив скляну зупинку і на швидкості влетів в неї.

Від сильного удару скло розсипалося на частини, а сам чоловік перекрутився на перилах. Після цього він встав, забрав свій транспорт і поїхав. Поки невідомо, чи затримали поліцейські порушника.

Користувачі в мережі дивуються, як таке могло статися: "Так нехай пробачить мене велосипедист, але це смішно", "Феєричний, звичайно добре хоч не порізало осколками", "Трюкач".