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Вівторок, 27.10.2020
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Людей вирізали з раскуроченних авто: фото з місця жахливої ДТП під Києвом

Людей вирізали з раскуроченних авто: фото з місця жахливої ДТП під Києвом
Оновлено 13:31 Сьогодні Телеграф

Вранці у вівторок, 27 жовтня, відбулося серйозне ДТП на трасі Київ-Обухів. Дві іномарки при зіткненні отримали настільки сильні пошкодження, що діставати людей з понівечених авто довелося рятувальникам.

Про це повідомляє Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Аварія сталася неподалік від автобусної зупинки села П'ятихатки, тут один в одного врізався "Opel" і "Nissan Qashqai". Без допомоги співробітників ДСНС люди вибратися самі не змогли. Рятувальники розрізали метал спеціальними ножицями і звільнили п'ятьох осіб з автомобіля "Opel", і ще трьох з "Nissan Qashqai". Двох людей з місця події відвезла "швидка".

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Все по темі:

ДТП, ДСНС, Київська область, Київ-Обухів.

Автор:

Телеграф
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