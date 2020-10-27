Людей вирізали з раскуроченних авто: фото з місця жахливої ДТП під Києвом

Вранці у вівторок, 27 жовтня, відбулося серйозне ДТП на трасі Київ-Обухів. Дві іномарки при зіткненні отримали настільки сильні пошкодження, що діставати людей з понівечених авто довелося рятувальникам.

Про це повідомляє Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Аварія сталася неподалік від автобусної зупинки села П'ятихатки, тут один в одного врізався "Opel" і "Nissan Qashqai". Без допомоги співробітників ДСНС люди вибратися самі не змогли. Рятувальники розрізали метал спеціальними ножицями і звільнили п'ятьох осіб з автомобіля "Opel", і ще трьох з "Nissan Qashqai". Двох людей з місця події відвезла "швидка".