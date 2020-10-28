П'яний священик врізався в припарковану машину з жінкою і дитиною фото аварії

Аварія трапилася вчора, 27 жовтня, в Покровському районі Кривого Рогу. Відзначається, що Peugeot стояв на узбіччі. У ньому знаходилася мати і дитина, якій 4 роки. Автомобілем Skoda керував служитель церкви. Батюшка сів за кермо напідпитку і в якийсь момент втратив контроль над керуванням транспортним засобом. За словами свідків, так вийшло, що він направив машину прямо в припарковане авто.

Про це повідомляє канал "Зупини Лося" в Facebook.

Удар був потужним, Skoda перекинулася на дах. Травми отримала жінка, її госпіталізували в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та травмою чола. За словами постраждалої, вона стала погано бачити на ліве око. Всю необхідну допомогу і лікування городянки нададуть в медустанові.

На щастя, дитина, який був в авто на момент ДТП, відбувся переляком. Його відвезли додому.

Священик же розповів, що перед тим, як сісти за кермо, вживав алкоголь. Сам він не постраждав. Всі деталі події з'ясовуватимуть правоохранітелі.