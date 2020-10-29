Драгер зашкалив: в аеропорту під Києвом спіймали рекордно п'яного водія

У четвер, 29 жовтня на території аеропорту "Бориспіль", що на Київщині патрульні виявили нетверезого водія, ступінь сп'яніння якого перевищував допустиму норму в 30 разів.

Про це повідомили в телеграм каналі ДТП Київ.

Увагу поліцейських звернув на себе автомобіль Skoda Fabia, оскільки її водій порушував ПДР.

Потім інспектори зупинили машину і помітили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння, а саме: запах алкоголю, нечітка вимова і порушення координації рухів.

Після чого, в присутності двох свідків водій пройшов огляд на місці зупинки за допомогою алкотестера марки Драгер.

Результат здивував навіть патрульних, адже замість звичних цифр, вони побачили на екрані приладу три стрілки, а це свідчило про те, що водій знаходиться в стані сп'яніння, що перевищує максимально допустимий показник самого приладу.

Варто відзначити, що саме цей прилад "Драгер" має максимально допустимий показник - 6 проміле.

У той час як для людини максимально допустиме значення не може перевищувати 5 проміле, оскільки можливий летальний результат,- про це йдеться у Вікіпедії.

На водія інспектори склали протокол, а його машину евакуювали на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.

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