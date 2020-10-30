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Смертельна ДТП на Хрещатику: водій каже, що втратив свідомість

Смертельна ДТП на Хрещатику: водій каже, що втратив свідомість
21:04 Сьогодні Телеграф Фото: Поліція

Водій Land Rover, який 30 жовтня на Майдані Незалежності збив на смерть двох людей і відправив до лікарні ще чотирьох стверджує, що втратив свідомість.

Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко у себе в Facebook.

"Сам водій після затримання дав свідчення, що він втратив свідомість і втратив контроль над управлінням автомобілем. Громадянин Юрій Н. затриманий поліцією", - написав він, зазначивши, що тест Драгер не показав наявності алкоголю в крові, проте остаточні результати будуть встановлені після аналізів крові і сечі.

"Слідчими поліції Києва буде пред'явлено підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху, що спричинило за собою загибель двох і більше осіб", - зазначив Геращенко.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту під Києвом спіймали рекордно п'яного водія.

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ДТП, Антон Геращенко, Київ.

Автор:

Телеграф
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