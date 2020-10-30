Масштабна аварія скувала центр Києва пробками: є дані про загиблих (фото)

У п'ятницю 30 жовтня в Києві на Хрещатику, на Майдані незалежності відбулося масштабне смертельне ДТП: зіткнулися не менше п'яти машин, постраждали люди.

Про це повідомили в телеграм каналі ДТП Київ.

За попередньою інформацією, двоє людей на жаль загинули, мати з дитиною у важкому стані.

Причиною аварії став нетверезий водій, який на великій швидкості протаранив затор перед світлофором.

Користувачі телеграм також поділилися фото з місця події.

Вулиця Хрещатик у напрямку Європейської площі перекрита.

На фото Google maps можна побачити стан заторів в Києві на цей момент.

У телеграм каналі Київ Зараз поділилися відео з місця інциденту (увага кадри +18):

На цей момент на місці працює поліція і бригада медиків.

Подробиці про причини аварії і кількість постраждалих уточнюються фахівцями.

Читайте також в матеріалі "Телеграф": На трасі під Києвом розбився мікроавтобус, багато постраждалих.