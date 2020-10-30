Масштабна аварія скувала центр Києва пробками: є дані про загиблих (фото)

У п'ятницю 30 жовтня в Києві на Хрещатику, на Майдані незалежності відбулося масштабне смертельне ДТП: зіткнулися не менше п'яти машин, постраждали люди.
Про це повідомили в телеграм каналі ДТП Київ.
За попередньою інформацією, двоє людей на жаль загинули, мати з дитиною у важкому стані.
Причиною аварії став нетверезий водій, який на великій швидкості протаранив затор перед світлофором.
Користувачі телеграм також поділилися фото з місця події.
Вулиця Хрещатик у напрямку Європейської площі перекрита.
На фото Google maps можна побачити стан заторів в Києві на цей момент.
У телеграм каналі Київ Зараз поділилися відео з місця інциденту (увага кадри +18):
На цей момент на місці працює поліція і бригада медиків.
Подробиці про причини аварії і кількість постраждалих уточнюються фахівцями.
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