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Не постраждав тільки п'яний водій: фото і відео з місця смертельного ДТП в Ізмаїлі

Не постраждав тільки п'яний водій: фото і відео з місця смертельного ДТП в Ізмаїлі
Оновлено 12:26 Сьогодні Телеграф

Рано вранці 31 жовтня в Ізмаїлі Одеської області сталася смертельна ДТП. У центрі міста молоді люди "влетіли" в дерево. В результаті - двоє загиблих, інші відбулися різними травмами.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

Зазначається, що водій легкового автомобіля був у стані алкогольного сп'яніння - 0,94 промілле.

 

Наслідки того, що сталося показали на відео:

Рятувальники розрізали авто і вилучили двох загиблих хлопців і 25-річну постраждалу дівчину. Ще один 34-річний хлопець був госпіталізований до приїзду рятувальників.

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П'яний водій автомобіля серйозно не постраждав і в госпіталізації не потребував. Відомо, що одному із загиблих було 19 років.

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ДТП, Одеська область, Ізмаїл, Аварії.

Автор:

Телеграф
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