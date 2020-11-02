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В Україні вступили в силу оновлені зони карантину: тільки два райони залишилися «зеленими»

В Україні вступили в силу оновлені зони карантину: тільки два райони залишилися «зеленими»
Оновлено 07:51 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Опівночі 2 листопада набуло чинності нове епідемічне зонування в Україні.

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Київ та Одеса залишилися в «помаранчевій» зоні карантину.

Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Чернівці та Чернігів і раніше в «червоній» зоні. Цей список поповнили Ужгород і Хмельницький.

Краща епідситуація спостерігається в Херсонській області. Практично всі райони там «жовті». А Горностаївський і Скадовський район і зовсім знаходяться в «зеленій» зоні карантину.

Які обмеження вводять

Спочатку передбачалося, що в "червоних зонах" будуть діяти такі обмеження:

  • заборона на роботу ТРЦ, кафе, ресторанів;
  • заборона або обмеження роботи міського та обласного транспорту;
  • заборона на відвідування навчальних закладів, включаючи школи і вузи.

Однак пізніше місцевим комісіям з ТЕБ і НС дозволили самостійно визначати карантинні заборони з урахуванням побажань місцевої влади. У підсумку це обернулося тим, що навіть після попадання того чи того населеного пункту в червону зону там не зупиняють транспорт і не закривають школи, а ТРЦ, кафе і ресторани працюють за скороченим графіком.

З 00:01 "Укрзалізниця" припинила продаж квитків на поїзди зі станцій: Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка.

Йдеться про потяги:

Станції Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне:

  • - № 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).

Станція Ужгород:

  • № 17/18 Харків - Ужгород;
  • № 81/82 Київ - Ужгород;
  • № 107/108 Одеса - Ужгород;
  • № 29/30 Київ - Ужгород;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • № 3/4 Запоріжжя - Ужгород;
  • № 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).

Станція Пологи:

  • № 10/9 Маріуполь - Київ;
  • № 84/83 Маріуполь - Київ;
  • № 116/115 Київ - Бердянськ.

Станція Сарата, Кулевча:

  • - № 145/146 Київ - Ізмаїл.

Станція Славута-1:

  • № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
  • № 98/97 Ковель - Київ.

Станція Шепетівка:

  • - № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
  • - № 98/97 Ковель - Київ;
  • - № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
  • - № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • - № 91/92 Львів - Київ;
  • - № 217/218 Київ - Рахів.

До врегулювання ситуації з коронавірусом зазначені поїзди проїдуть через ці станції (крім Ужгорода) без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку.

"Вступив в клуб COVID-позитивних": нардеп повідомив про свою хворобу

Також у зв'язку з ситуацією змінено маршрути поїздів:

  • № 17/18 Мукачево - Харків - Ужгород (замість Ужгород - Харків - Ужгород);
  • № 29/30 Мукачево - Харків - Ужгород (замість Ужгород - Київ - Ужгород);
  • № 45/46 Батьово-Пас. - Лисичанськ - Ужгород (замість Ужгород - Лисичанськ - Ужгород);
  • № 3/4 Мукачево - Запоріжжя - Ужгород (замість Ужгород - Запоріжжя - Ужгород);
  • № 81/82 Чоп-Пас. - Київ - Ужгород (замість Ужгород - Київ - Ужгород);
  • № 107/108 Чоп-Пас. - Одеса - Ужгород (замість Ужгород - Одеса - Ужгород).
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Все по темі:

Карантин, Укрзалізниця, Коронавірус, Потяги, Червоні зони.

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