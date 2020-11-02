В Україні вступили в силу оновлені зони карантину: тільки два райони залишилися «зеленими»

Опівночі 2 листопада набуло чинності нове епідемічне зонування в Україні.
За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Київ та Одеса залишилися в «помаранчевій» зоні карантину.
Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Чернівці та Чернігів і раніше в «червоній» зоні. Цей список поповнили Ужгород і Хмельницький.
Краща епідситуація спостерігається в Херсонській області. Практично всі райони там «жовті». А Горностаївський і Скадовський район і зовсім знаходяться в «зеленій» зоні карантину.
Які обмеження вводять
Спочатку передбачалося, що в "червоних зонах" будуть діяти такі обмеження:
Однак пізніше місцевим комісіям з ТЕБ і НС дозволили самостійно визначати карантинні заборони з урахуванням побажань місцевої влади. У підсумку це обернулося тим, що навіть після попадання того чи того населеного пункту в червону зону там не зупиняють транспорт і не закривають школи, а ТРЦ, кафе і ресторани працюють за скороченим графіком.
З 00:01 "Укрзалізниця" припинила продаж квитків на поїзди зі станцій: Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка.
Йдеться про потяги:
Станції Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне:
Станція Ужгород:
Станція Пологи:
Станція Сарата, Кулевча:
Станція Славута-1:
Станція Шепетівка:
До врегулювання ситуації з коронавірусом зазначені поїзди проїдуть через ці станції (крім Ужгорода) без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку.
Також у зв'язку з ситуацією змінено маршрути поїздів: