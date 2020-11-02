В Україні вступили в силу оновлені зони карантину: тільки два райони залишилися «зеленими»

Опівночі 2 листопада набуло чинності нове епідемічне зонування в Україні.

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Київ та Одеса залишилися в «помаранчевій» зоні карантину.

Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Чернівці та Чернігів і раніше в «червоній» зоні. Цей список поповнили Ужгород і Хмельницький.

Краща епідситуація спостерігається в Херсонській області. Практично всі райони там «жовті». А Горностаївський і Скадовський район і зовсім знаходяться в «зеленій» зоні карантину.

Які обмеження вводять

Спочатку передбачалося, що в "червоних зонах" будуть діяти такі обмеження:

заборона на роботу ТРЦ, кафе, ресторанів;

заборона або обмеження роботи міського та обласного транспорту;

заборона на відвідування навчальних закладів, включаючи школи і вузи.

Однак пізніше місцевим комісіям з ТЕБ і НС дозволили самостійно визначати карантинні заборони з урахуванням побажань місцевої влади. У підсумку це обернулося тим, що навіть після попадання того чи того населеного пункту в червону зону там не зупиняють транспорт і не закривають школи, а ТРЦ, кафе і ресторани працюють за скороченим графіком.

З 00:01 "Укрзалізниця" припинила продаж квитків на поїзди зі станцій: Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка.

Йдеться про потяги:

Станції Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне:

- № 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).

Станція Ужгород:

№ 17/18 Харків - Ужгород;

№ 81/82 Київ - Ужгород;

№ 107/108 Одеса - Ужгород;

№ 29/30 Київ - Ужгород;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№ 3/4 Запоріжжя - Ужгород;

№ 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).

Станція Пологи:

№ 10/9 Маріуполь - Київ;

№ 84/83 Маріуполь - Київ;

№ 116/115 Київ - Бердянськ.

Станція Сарата, Кулевча:

- № 145/146 Київ - Ізмаїл.

Станція Славута-1:

№ 43/44 Івано-Франківськ - Київ;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№ 88/87 Ковель - Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель - Київ.

Станція Шепетівка:

- № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;

- № 98/97 Ковель - Київ;

- № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;

- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;

- № 91/92 Львів - Київ;

- № 217/218 Київ - Рахів.

До врегулювання ситуації з коронавірусом зазначені поїзди проїдуть через ці станції (крім Ужгорода) без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку.

Також у зв'язку з ситуацією змінено маршрути поїздів: