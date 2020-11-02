Стало відомо, коли оголосять результати виборів мера в Києві

Ще 25 жовтня в Києві пройшли вибори мера. І хоча результати поки не відомі. Проміжні результати виборів у столиці оголосять вже 3 листопада.

Про це повідомила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова, передає Радіо свобода.

За її словами, дев'ять окружних територіальних виборчих комісій Києва вже здали протоколи, і сьогодні це повинен зробити десята - Святошинська ТВК.

За попередньою інформацією, у вівторок, 3 листопада заступник голови міської ТВК Нілов Микола Вікторович оголосить всі дані по цифрам. На даний момент він веде поточний підрахунок, і проміжні дані всіх протоколів, які затверджені і будуть оприлюднені завтра о 13 годині, - зазначила голова Київської міської ТВК.

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