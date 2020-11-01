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Неділя, 01.11.2020
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У Львові визначилися з датою другого туру виборів мера

У Львові визначилися з датою другого туру виборів мера
Оновлено 19:35 Сьогодні Телеграф

У Львові визначилися з датою другого туру голосування на виборах глави міста. Як повідомив керівник міської територіально-виборчої комісії Ігор Сліпецький, голосування пройде 22 листопада.

Його слова наводить ZAXID.NET.

За крісло мера битимуться чинний мер міста Андрій Садовий та екс-голова львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Згідно з остаточними результатами першого туру, Садовий отримав 40,09% голосів, у той час, як Синютка - 31,1%.

Явка виборців склала 39,47%.

Також видання показало, який вигляд матиме бюлетень:

 

Як повідомлялося раніше, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. На них пропрезидентська партія "Слуга народу" показала слабкі результати, які не відзначились гідними показниками навіть у Кривому Розі - рідному місті Зеленського.

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Вибори, Олег Синютка, Андрій Садовий, Львів.

Автор:

Телеграф
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