У Львові визначилися з датою другого туру виборів мера

У Львові визначилися з датою другого туру голосування на виборах глави міста. Як повідомив керівник міської територіально-виборчої комісії Ігор Сліпецький, голосування пройде 22 листопада.
Його слова наводить ZAXID.NET.
За крісло мера битимуться чинний мер міста Андрій Садовий та екс-голова львівської облдержадміністрації Олег Синютка.
Згідно з остаточними результатами першого туру, Садовий отримав 40,09% голосів, у той час, як Синютка - 31,1%.
Явка виборців склала 39,47%.
Також видання показало, який вигляд матиме бюлетень:
Як повідомлялося раніше, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. На них пропрезидентська партія "Слуга народу" показала слабкі результати, які не відзначились гідними показниками навіть у Кривому Розі - рідному місті Зеленського.