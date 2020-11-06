Грибники -"сталкери" поблизу ЧАЕС назбирали 60 кг радіоактивних грибів, але попалися поліції

Співробітники поліції затримали трьох жителів Київської області, коли ті намагалися вивезти із зони відчуження ЧАЕС 60 кілограм грибів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Зазначається, що порушників виявили у відселених селах Росоха і Ясень, а також в лісовому масиві.

"За всіма фактами порушено кримінальні провадження у ст. 267-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поліцейські склали адмінпротоколи за статтею 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) КУпАП.

Подальшу долю "сталкерів" визначать в суді. Всі "аномалії" були вилучені.

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