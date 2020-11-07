Виховувала кулаками: під Вінницею жінка вбила 5-річного сина

У четвер, 5 листопада, в селі Соболівка, Теплицького району Вінницької області затримали на місці злочину жінку, яка підозрюється у вбивстві свого 5 - річного сина.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі Вінницькій області.

Поліцейські отримали виклик від сільської голови Соболівки, яка повідомила, що її 25 - річна односельчанка, яка сама виховувала двох дітей 5 і 6 років, закрилася у себе в будинку, поводиться агресивно і нікого не впускає.

По прибуттю на виклик, правоохоронці виявили в будинку жінку, що тримає на руках сина. Хлопчик мав гематоми на голові і був без свідомості. Поліцейські відразу викликали медиків, забрали дитину і почали надавати йому першу медичну допомогу. Спроби лікарів, які приїхали за викликом, врятувати дитину також виявилися марними. Дитина померла. Смерть хлопчика настала в результаті травми голови.

З'ясувалося, що тілесні ушкодження дитині завдала його мати, яка таким чином намагалася "виховувати" сина.

Жінка одразу ж була затримана. Вона заперечувала свою провину, пояснюючи, що син упав з двоярусною ліжка.

Підозрюваній буде призначена судово-психіатрична експертиза для визначення стану її здоров'я. За вчинення такого злочину затриманій загрожує до 15 років ув'язнення.