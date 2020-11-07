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Катували і вимагали 2 мільйони доларів: під Києвом викрали бізнесмена (фото)

Катували і вимагали 2 мільйони доларів: під Києвом викрали бізнесмена (фото)
Оновлено 16:02 Сб, 7 Листопад 2020 Телеграф Фото: kv.npu.gov.ua

Поліція Київської області провела затримання групи зловмисників, які викрали і катували підприємця. Як повідомили правоохоронці, повідомлення про викрадення 27-річного жителя села Софіївська Борщагівка надійшло в поліцію вранці 7 листопада.

За словами дружини потерпілого, його заштовхали в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку.

В результаті оперативних дій було встановлено, що підприємця вивезли в ліс, прив'язали до дерева і катували, вимагаючи борг в 2 млн. доларів.

Крім того, нападники зняли з електронного гаманця підприємця 20 тис. в іноземній валюті.

Проте чоловікові вдалося врятуватися і, завдяки небайдужим людям, він повернувся додому.

У свою чергу правоохоронцям вдалося вийти на слід викрадачів. Двох з них, 29-річного та 49-річного чоловіків, затримали на території Київської області.

При проведенні обшуків за місцями їх проживання було виявлено кілька одиниць зброї різних модифікацій, боєприпаси, кастети, ножі, балаклави, рації, перуки, рукавички, мобільні телефони, банківські картки, наркотики і гроші.

Старшому із затриманих, який вже відбував покарання за крадіжки та розбій, вже обрали запобіжний захід. Його помістили під варту без права внесення застави.

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Вирішується питання про повідомлення про підозру молодшому з затриманих. А ще чотирьох його спільників оголосили в розшук і заочно повідомили про підозру.

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Бизнесмен, Київ, Викрадення.

Автор:

Телеграф
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