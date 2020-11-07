Водій зніс трьох осіб на острівці безпеки: відео страшної аварії у Харкові

У Харкові на проспекті Науки сталася страшна ДТП. Водій Фольксваген Джетта збив людей, які стояли на "острівці безпеки".

Кадри з місця події з'явилися в ряді місцевих телеграм-каналів.

На кадрах видно, як автомобіль вилітає на пішохідний перехід, де перебувала група людей, серед них дитина.

Паблік "Харківські будні" у Фейсбук також показує відео інциденту з іншого ракурсу.

"У поліції повідомляють, що загиблих в ДТП немає. Жінка у важкому стані з травмою голови, дитина з переломом обох ніг. Всіх відвіз до лікарні", - сказано в повідомленні телеграм-каналу ВЕХА.

На даний момент проспект перекритий. Винуватець ДТП затриманий.

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