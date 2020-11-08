З'явилися страшні фото і відео з місця смертельного ДТП на Кільцевій в Києві

У Києві сталася смертельна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, зіткнення відбулося в районі житлового масиву Виноградар.

"За інформацією від учасників події, водій Lada на великій швидкості влетів у задню частину Daihatsu, а та за інерцією - в Mercedes і Hyundai. На жаль, на місці загинув водій Lada, а пасажир Daihatsu був госпіталізований в лікарню", - сказано в повідомленні .

Зазначається, що на місці працюють поліцейські.

Дорожній рух ускладнено.

Як повідомлялося, раніше в Києві в районі Дорогожичей чоловік впав з наземного мосту на проїжджу частину в тунель.