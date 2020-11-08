Хлопець дивом залишився живий: з'явилося відео з місця нещасного випадку в Києві

У суботу, 7 листопада, в районі Дорогожичей чоловік впав з наземного мосту на проїжджу частину в тунель.

Про це йдеться на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

"У Києві на Дорогожичах хлопець впав з моста вниз на проїжджу частину в тунель. Дивом залишився живим, отримав множинні травми", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік був госпіталізований в лікарню швидкої медичної допомоги.

Як зараз почувається потерпілий - невідомо.

Нагадаємо, під Києвом викрали бізнесмена, його катували і вимагали 2 мільйони доларів.