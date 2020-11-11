Ось тепер всі в Нікарагуа ломануться: перемога російської дипломатії в Криму насмішила мережу

В окупованому Криму відкриється консульство Нікарагуа. Це перше іноземне представництво, яке там відкрили після захоплення півострова Росією.

У відповідь на це Кабмін України запропонував ввести санкції проти Нікарагуа через "неправомірне і неузгоджене з Україною призначення почесного консула в анексованому Криму".

У свою чергу віце-прем'єр міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков назвав такі дії латиноамериканської країни протизаконними і загрозливими територіальної цілісності і суверенітету України.

У мережі новину сприйняли з гумором, запропонувавши уточнити у скільки бюджету РФ обійдеться таке "визнання" Нікарагуа.

Як повідомлялося раніше, ДТП в глухому лісі на Київщині вразило мережу.