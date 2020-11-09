"Як так, бл * дь ?!" ДТП в глухому лісі на Київщині вразило мережу (фото)

У неділю 8 листопада в глухому лісі Київської області сталася ДТП: водій Citroen зіткнувся з квадроциклом прямо посеред путівця.

Про це повідомили в телеграм каналі Києва оперативного.

Зазначається, що незрозуміло, як два транспортних засоби могли серед дня не розминутися в порожньому лісі під Києвом. Там також поділилися фото кадрами з місця події.

Причини події поки встановлюють фахівці.

Користувачі мережі прокоментували цей інцидент хвилею жартів.

Також деякі користувачі іронізували щодо того, через кого могло статися таке ДТП в лісі.

Варто нагадати, що у Харкові водій зніс трьох осіб на острівці безпеки.

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