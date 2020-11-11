Готуються до загострення? Стало відомо про підозрілі дії бойовиків на Донбасі

На окупованій території Луганської області "мінтранс" бойовиків ЛНР проводить тренування на випадок виникнення проблем на залізниці і необхідності евакуації людей в Росію.

Окупаційна "влада" в регіоні активно відпрацьовує заходи на випадок НС з 10 листопада.

Так, вона готується до пошкодження залізничних колій у Свердловську.

І в цілому готують залізничний і автомобільний транспорт до "катастроф і кризових ситуацій", що можуть виникнути.

А тим часом в Росії заговорили про нібито підготовку в Україні до продовження військових дій на Донбасі.

За словами повпреда РФ Бориса Гризлова: "План дій по врегулюванню конфлікту в Донбасі, який представила українська делегація, свідчить про те, що Київ не планує вступати в діалог з жителями регіону, а готується до нового витка силового протистояння"

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