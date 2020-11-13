В яких регіонах України готують зрив карантину вихідного дня

11 листопада в Україні ввели "карантин вихідного дня" у зв'язку з пандемією коронавірусу. У той же час, не в кожному обласному центрі згідні йти на посилення обмежувальних заходів.

У своїй статті "Телеграф" зібрав міста, які планують ухилятися від рішення Кабміну про локдаун вихідного дня.

Одеса

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відмовилася затверджувати додаткові обмеження, заявив секретар оперативного штабу Одеської міськради з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Олександр Тиховський.

Варто відзначити, що 11 листопада одеські ресторатори провели акцію протесту. Після чого, до них приїхав мер Геннадій Труханов і пообіцяв присутнім, що буде "дзвонити в Кабмін і домовлятися, що в найближчі вихідні ніяких обмежень не буде".

Черкаси

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко виступив проти введення карантину вихідного дня через COVID-19. В даний момент і сам Бондаренко хворіє на коронавірус. Карантин вихідного дня черкаський мер назвав "напівзаходами". Про це Бондаренко розповів на своїй сторінці в Facebook.

Мукачево

Міський голова Мукачева Андрій Балога виступив проти введення карантину вихідного дня, назвавши його кроком, який "лише імітує боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні". Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Рівне

За словами міського голови Володимира Хомка, "карантин вихідного дня" в Рівному поки що не запроваджуватимуть тому, що міська комісія з питань ТЕБ та НС, яка вносить зміни в режим карантину для Рівного, проведе засідання з цього приводу лише 16 листопада.

Відзначимо, що 11 листопада кілька десятків підприємців протестували під стінами Рівненської ОДА проти введення локдауну вихідного дня, який вважають критичним для свого бізнесу.

Львів

Варто нагадати, що у Львові міська влада також не збираються брати до уваги умови карантину вихідного дня. Тому, що вважають це рішення дурним.