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Голосування без паспорта і брак урн: як проходить другий тур місцевих виборів в Україні

Голосування без паспорта і брак урн: як проходить другий тур місцевих виборів в Україні
Оновлено 14:39 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

У семи містах України проходить другий тур місцевих виборів. Не обійшлося і без ряду невідповідностей. Наприклад, в Приморському районі Одеси поліція зафіксувала несвоєчасне відкриття виборчої дільниці.

"Через неналежне виконання секретарем однієї з виборчих комісій Приморського району своїх обов'язків по роботі з виборчою документацією, комісія відкрилася із запізненням", - йдеться в повідомленні.

Також безліч порушень на одеських дільницях зафіксували спостерігачі громадянської мережі ОПОРА. Зокрема, на одній з ділянок замість двох членів комісії працював один, на іншому видали бюлетені по закордонному паспорту та військового квитка. Ще одна комісія відзначилася тим, що розкрила сейф завчасно.

Спостерігачі від ОПОРИ помітили порушення також і в інших містах України.

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У Луцьку (Волинська обл.) На двох виборчих дільницях комісії не вели протоколів ранкового засідання. На одній з дільниць комісія не оголосила кількості виборців і бюлетенів. За протоколом відповіли, що оформлять його пізніше.

На виборчих дільницях в Кам'янці-Подільському (Хмельницька обл.) Не вистачає урн для голосування. На одній з дільниць члени комісії вирішили не використовувати ящик з-за пошкодження, тому заклеїли її скотчем, перевернули і відставили в сторону.

У місті Українка (Київська обл.) На одній з дільниць секретар комісії почала заповнювати протокол про підрахунок голосів майже з початку робочого процесу, не дочекавшись завершення голосування.

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Вибори, Україна, Місцеві вибори.

Автор:

Телеграф
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