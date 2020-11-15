Напівголі дівчата влаштували зйомку біля стін церкви в Києві (відео)

У мережі з'явилося відео, як оголені дівчата прогулялися біля стін Андріївської церкви.

Про це повідомляє Pavlovsky News.

"У мережі з'явилося відео, де напівголі дівчата знімають відеоролик на бічному ганку Андріївської церкви в центрі Києва. Екстравагантний перформанс зняли перехожі на Андріївському узвозі", - сказано в підписі до ролика.

Андріївська церква - одна з головних визначних пам'яток Києва. Після отримання Україною Томосу була передана Константинопольському патріархату. Однак вона також продовжує перебувати у відомстві державного заповідника "Софія Київська".

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