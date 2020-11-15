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Напівголі дівчата влаштували зйомку біля стін церкви в Києві (відео)

Напівголі дівчата влаштували зйомку біля стін церкви в Києві (відео)
Оновлено 15:56 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

У мережі з'явилося відео, як оголені дівчата прогулялися біля стін Андріївської церкви.

Про це повідомляє Pavlovsky News.

"У мережі з'явилося відео, де напівголі дівчата знімають відеоролик на бічному ганку Андріївської церкви в центрі Києва. Екстравагантний перформанс зняли перехожі на Андріївському узвозі", - сказано в підписі до ролика.

Андріївська церква - одна з головних визначних пам'яток Києва. Після отримання Україною Томосу була передана Константинопольському патріархату. Однак вона також продовжує перебувати у відомстві державного заповідника "Софія Київська".

Увага! Відео 18+

Як повідомлялося раніше, ДТП в глухому лісі на Київщині вразило мережу.

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Все по темі:

Київ, Андріївська церква.

Автор:

Телеграф
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