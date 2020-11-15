Шахраї придумали новий вид заробітку на карантині вихідного дня

У мережі показали, як шахраї намагаються нажитися на карантині вихідного дня, через якого багатьом підприємцям довелося призупинити роботу своїх закладів.

Історією поділився головний редактор NewsRoom Павло Федосенко.

"Ось це тулуб прийшов сьогодні в кав'ярню, представився співробітником неіснуючого" Держспоживстандарту ", став загрожувати штрафом в 17 тисяч, після чого запропонував працювати" під його крилом "за 2000 гривень. В розмові, яку я, звичайно, писав на диктофон, назвав ліве ім'я (не б'ється ні по одному з реєстром) і фактично наговорив на пару років в місцях позбавлення волі ", - написав він у Facebook.

Як повідомлялося раніше, ринок в Харкові працює, незважаючи на карантин вихідного дня.