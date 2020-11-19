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До снігу і морозу додадуться дощі: якою буде погода у п’ятницю, 20 листопада

До снігу і морозу додадуться дощі: якою буде погода у п’ятницю, 20 листопада
18:42 Чт, 19 Листопад 2020 Телеграф

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що 20 листопада між антициклонами Udo і Thodo вклиниться атмосферний фронт північного циклону, який ускладнить ситуацію на дорогах України, стан наших судин, настрою і працездатності.

"Він притягне із собою дощ та сніг, снігову кашу на дорогах, там, де будуть невеликі мінуси чи "нуль" - траплятиметься ожеледиця, словом, типове міжсезоння, яке ми не дуже любимо, але яке завжди приходить", - зазначає Діденко.

Опади будуть не скрізь. Найбільша вірогідність дощу і снігу в п'ятницю - на півночі, заході, місцями в центрі, крім Дніпра з районами.

Красиві картинки і листівки з першим снігом

На сході України і на півдні завтра - сухо, лише в Криму та Приазов'ї вологість збільшиться.

Температура повітря передбачається низькою: вночі від +3 до -4 градусів, у східних областях місцями до -6-8 градусів, вдень в Україні 0 + 5 градусів, на сході іноді 0-2 градуси морозу.

У Києві 20 листопада очікується дощ і сніг, буде слизько і погана видимість, вночі до 2 морозу, вдень до 2 тепла.

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Все по темі:

Погода, Прогноз погоді, Синоптик, Наталка Діденко.

Автор:

Телеграф
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