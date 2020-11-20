Батько помер, віддавши "свій" кисень синові: гучна історія отримала несподіване продовження

Історія про те, що в лікарні №3 міста Біла Церква Київської області проблеми з киснем і нібито один з пацієнтів з діагнозом COVID-19 помер, віддавши денну норму кисню своєму синові, виявилася вигадкою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила волонтер Дана Ярова, яка першою і розповіла про цю історію, посилаючись на слова вдови.

"На жаль, ні підтвердити, ні спростувати давали її чоловікові кисень чи ні, відмовився він від нього чи ні, помер він від відсутності кисню або з іншої причини - я не можу," - пише волонтер.

За її словами, вона піддалася емоціям і пожаліла вдову, яка поховала чоловіка.

"Всі ці дні, я різними шляхами намагалася отримати додаткову інформацію від вдови. Вона мені точно підтвердила, що мова йде саме про третю лікарню. Вона мені в черговий раз підтвердила, що все було саме так, але вже сьогодні мені було сказано, що якщо я опублікую прізвище, вона подасть на мене в суд," - додала Дана.

Відзначимо, що незадовго до посту Ярової місцеві журналісти опублікували своє розслідування.

Раніше, доцент Житомирського державного технологічного університету Ольга Грабар, яка зовсім недавно, перебуваючи в лікарні скаржилася на гострий дефіцит кисню в 1-й міській лікарні міста Житомир, 17 листопада померла від ускладнень COVID-19.