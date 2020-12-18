У центрі Львова стався вибух в багатоповерхівці: перші подробиці і фото

У п'ятницю, 18 грудня, в центрі Львова, на вулиці Ковалевської, 3, стався вибух у триповерховому будинку, в результаті якого чоловік і жінка отримали травми під час обвалення стіни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Львівській області.

За попередньою інформацією, причиною вибуху в квартирі на третьому поверсі став витік газу. Обидва людини, які постраждали в результаті інциденту, є жителями цієї квартири, їх з опіками госпіталізували у 8-у міську лікарню Львова і в обласну клінічну лікарню.

Крім того, працівники ДСНС евакуювали з будинку 10 осіб.

"Стався вибух газу на третьому поверсі триповерхового будинку на 19 квартир. У будинку прописано 34 мешканці. Станом на зараз на місці перекрито постачання газу, зроблено відключення електроенергії, працює оперативно-рятувальна служба. Також проведено евакуацію людей з будинку", - розповів подробиці НП заступник голови Шевченківської райадміністрації Львова Святослав Костяк.

Відомо, що вибух стався в квартирі № 19. У результаті трагедії постраждали двоє людей - 45-річний чоловік і 47-річна жінка.

Як повідомляв "Телеграф", раніше на Львівщині вибухнув автомобіль, загинув чоловік.