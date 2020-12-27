Як святкуватимуть Новий рік і Різдво в містах України: наочна інфографіка

В Україні, не зважаючи на пандемію, частина обласних центрів все ж має намір організувати святкові заходи.

У Києві, де 19 грудня запалала головна ялинка країни, будуть проводитися різдвяні ярмарки й атракціони. Крім того були споруджені новорічні містечка.

Жителі Харкова теж зможуть відвідати різдвяні ярмарки, а також відвідати каток.

Атракціони будуть працювати і в Одесі, крім них заплановані концерти та вистави.

Жителі Львова теж зможуть відвідати спеціальні концерти до Нового року, крім них організовані ярмарки.

А ось в Дніпрі про новорічний настрій буде нагадувати лише встановлена в центрі міста ялинка.

Більш детально про святкування новорічних свят в регіонах України можна дізнатися з інфографіки нижче:

Як повідомлялося раніше, кінець року не зможе порадувати українців новорічною погодою. У більшій частині регіонів очікується плюсова температура, місцями, з дощами.