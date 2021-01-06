У Києві мати викинула трирічну дитину з восьмого поверху: перші подробиці та версії інциденту

У середу, 6 січня, в одній з багатоповерхівок Києва сталася трагедія - мати викинула з вікна восьмого поверху трирічну дитину.

Відео з місця подій надали очевидці події, повідомляє «Київ Оперативний».

Трагічний інцидент стався у Києві, на вулиці Ватутіна, 33а близько трьох годин дня, 6 січня. Як повідомляється на відео, мати викинула свою трирічну дитину з вікна восьмого поверху. Очевидці також повідомили, що мати збиралася стрибнути за ним, але її зупинила поліція.

На відео відображено момент приїзду «швидкої допомоги», лікарі якої госпіталізували хлопчика, який, на щастя, залишився живий, в Охматдит.

Зараз на місці працює поліція, встановлюються всі подробиці події. У той же час, коментатори під відео у соцмережах припустили, що мати страждає від якогось психічного захворювання або сильної депресії.

Як повідомляв Телеграф раніше, в італійському місті Верона при загадкових обставинах загинула українка - жінка випала з вікна ванної. Поліція під час обшуку виявила коробки з ліками та порожні пляшки з-під алкоголю, тому головною версією слідства є суїцид.