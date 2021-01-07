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Четвер, 07.01.2021
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На Житомирщині собака покусала бабусю: власнику загрожує два роки покарання за відкриту калитку

На Житомирщині собака покусала бабусю: власнику загрожує два роки покарання за відкриту калитку
Оновлено 14:32 Сьогодні Телеграф

У Новоград-Волинському собака бійцівської породи накинувся на пенсіонерку. Жінка отримала серйозні травми.

Про подію повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Інцидент стався 6 січня в одному з районів Новоград-Волинського, що на Житомирщині. 71-річна жінка йшла по вулиці райцентру, коли на неї напав американський стаффордшир-тер'єр, який вибіг з сусіднього домоволодіння.

Жінка спробувала відбиватися підручними засобами, але собака схопив її за руку, після чого почав з силою кусати. Потерпіла намагалася кликати на допомогу, але на її крики відгукнувся тільки живе по сусідству чоловік, який зміг відкликати пса та загнати його у двір.

Потім чоловік викликав на місце події «швидку». Жінку забрали до лікарні, де з'ясувалося, що через укуси у неї стався перелом ліктьової кістки. Відразу після надання допомоги, жінка звернулася в поліцію та написала заяву на господаря тварини.

Правоохоронці швидко розшукали власника пса. 37-річний чоловік повідомив, що дізнався про подію від сусіда, який допоміг пенсіонерці, але повністю впевнений, що хвіртку він в цей день зачиняв. Як тер'єр опинився на волі, чоловік пояснити не зміг.

Як би там не було, але за фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Тепер власнику неслухняного улюбленця загрожує обмеження волі до двох років.

Як повідомляв Телеграф раніше, собаки часто стають темою для суперечок між любителями тварин і їх противниками. Наприклад, у Вінниці таксист розбив ніс пасажиру через те, що той не попередив, що разом з ними поїде двомісячне щеня.

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Все по темі:

Собаки, Житомирщина, Пенсионерки, НП.

Автор:

Телеграф
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