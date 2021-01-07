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Четвер, 07.01.2021
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Дитина залишилася сиротою: подружжя загинуло в страшній аварії під Хмельницьким (фото)

Дитина залишилася сиротою: подружжя загинуло в страшній аварії під Хмельницьким (фото)
Оновлено 19:28 Сьогодні Телеграф Фото: НПУ

На автодорозі Кам'янець-Подільський - Білогір'я в аварії розбилися чоловік та жінка, а їхня маленька дитина дивом залишилася живою. Трагедія сталася на Різдво.

Про страшну аварію повідомили в прес-службі Нацполіціі Хмельницької області.

Аварія сталася рано вранці 7 січня. Подружжя та їхня неповнолітня дочка їхали по дорозі Кам'янець-Подільській - Білогір'я, коли поблизу селища Базалія в Теофільском районі Хмельницької області їхній «ВАЗ» зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia.

Першою жертвою ДТП стала пасажирка «ВАЗ», яка сиділа на передньому сидінні - вона померла при зіткненні. Водій автомобіля та голова сімейства помер по дорозі в лікарню - медики не змогли його врятувати. Неповнолітня дочка подружжя отримала травми різного ступеня тяжкості та потрапила в лікарню.

В автомобілі Skoda Octavia травмованих не було. На місце події прибула слідча група з відділу розслідування ДТП. Зараз причини та обставини аварії уточнюються.

Як повідомляв Телеграф раніше, в Одесі 5 січня сталася жахлива ДТП - на перехресті зіткнулися п'ять автомобілів, через що загинуло двоє людей. Зараз правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини події, а одним з основних питань є - на червоний або зелений світло проїхав винуватець аварії?

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Все по темі:

ДТП, Нацполиция, Хмельницька область.

Автор:

Телеграф
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