Скачать
Четвер, 07.01.2021
Висока летальність та свята: МОЗ наполягає на введенні локдауна
Висока летальність та свята: МОЗ наполягає на введенні локдауна
Страшний "подарунок" на Новий рік: в Росії горе-бабуся вбила свою внучку та викинула тіло в сміттєвий бак
Страшний "подарунок" на Новий рік: в Росії горе-бабуся вбила свою внучку та викинула тіло в сміттєвий бак
Донбас уже три дні без води: у бойовиків "ДНР" нові проблеми з аварійним водопроводом
Донбас уже три дні без води: у бойовиків "ДНР" нові проблеми з аварійним водопроводом
На Житомирщині собака покусала бабусю: власнику загрожує два роки покарання за відкриту калитку
На Житомирщині собака покусала бабусю: власнику загрожує два роки покарання за відкриту калитку

Влаштував "розвагу": на Львівщині чоловік катався з собакою, прив'язаною до авто

Влаштував "розвагу": на Львівщині чоловік катався з собакою, прив'язаною до авто
Оновлено 19:49 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У Львівській області 53-річний місцевий житель проїхав на автомобілі, до фаркопу якого була прив'язана собака. Відео жорстокого поводження з твариною потрапило в Інтернет.

Про інцидент повідомили в прес-службі МВС.

Подія сталася в період новорічних свят в місті Новояворівськ - там місцевий житель, 53-річний чоловік був за кермом автомобіля Opel, до якого він прив'язав собаку. Така «розвага» водія була знята на камеру, а потім викладена в соцмережі.

Саме там, під час моніторингу 6 січня, його виявили співробітники Яворівського відділу поліції. У публікації було зазначено, що подія відбулася на автодорозі між селами Старичі та Шкло. Крім того, тварина, за всіма ознаками, отримала травму.

Поліція опитала автора відео, який допоміг встановити особу зловмисника. Зараз за фактом інциденту порушено провадження у ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України та горе-водієві загрожує обмеження волі строком до трьох років. Собаку передали ветеринарам, загрози її життю немає.

Як повідомляв Телеграф раніше, в Житомирській області собака бійцівської породи покусала пенсіонерку - тепер власнику загрожує до двох років в'язниці.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Собаки, МВС, Львівська область.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Красиві різдвяні колядки на українській мові
02 Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках
03 На Житомирщині собака покусала бабусю: власнику загрожує два роки покарання за відкриту калитку
04 Наступний за Кернесом та Луговим: в Україні від коронавірусу помер ще один політик
05 Гріх був занадто великий: патріарх Кирило знайшов "наслідки розколу" української церкви
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Простий рецепт смачного різдвяного кексу
Простий рецепт смачного різдвяного кексу
Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках
Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках
Красиві різдвяні колядки на українській мові
Красиві різдвяні колядки на українській мові
Своє ближче: різдвяні пісні та колядки від українських музикантів (відео)
Своє ближче: різдвяні пісні та колядки від українських музикантів (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся