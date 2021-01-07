Влаштував "розвагу": на Львівщині чоловік катався з собакою, прив'язаною до авто

У Львівській області 53-річний місцевий житель проїхав на автомобілі, до фаркопу якого була прив'язана собака. Відео жорстокого поводження з твариною потрапило в Інтернет.

Про інцидент повідомили в прес-службі МВС.

Подія сталася в період новорічних свят в місті Новояворівськ - там місцевий житель, 53-річний чоловік був за кермом автомобіля Opel, до якого він прив'язав собаку. Така «розвага» водія була знята на камеру, а потім викладена в соцмережі.

Саме там, під час моніторингу 6 січня, його виявили співробітники Яворівського відділу поліції. У публікації було зазначено, що подія відбулася на автодорозі між селами Старичі та Шкло. Крім того, тварина, за всіма ознаками, отримала травму.

Поліція опитала автора відео, який допоміг встановити особу зловмисника. Зараз за фактом інциденту порушено провадження у ч.1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України та горе-водієві загрожує обмеження волі строком до трьох років. Собаку передали ветеринарам, загрози її життю немає.

Як повідомляв Телеграф раніше, в Житомирській області собака бійцівської породи покусала пенсіонерку - тепер власнику загрожує до двох років в'язниці.