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На Житомирщине собака покусала старушку: владельцу грозит два года наказания за открытую калитку

На Житомирщине собака покусала старушку: владельцу грозит два года наказания за открытую калитку
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф

В Новоград-Волынском собака бойцовской породы набросилась на пенсионерку. В результате женщина получила серьезные травмы.

О происшествии сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Инцидент произошел 6 января в одном из районов Новоград-Волынского, Житомирской области. 71-летняя женщина шла по улице райцентра, когда на нее напал американский стаффордшир-терьер, выбежавший из соседнего домовладения.

Женщина попыталась отбиваться подручными средствами, но собака схватила ее за руку, после чего начала с силой кусать. Потерпевшая пыталась звать на помощь, но на ее крики отозвался только живущий по соседству мужчина, который смог отозвать пса и загнать его во двор.

Затем мужчина вызвал на место происшествия «скорую». Женщину забрали в больницу, где врачи выяснили, что из-за укусов у нее произошел перелом локтевой кости. Сразу после оказания помощи, женщина обратилась в полицию и написала заявление на хозяина животного.

Правоохранители быстро разыскали владельца пса. 37-летний мужчина сообщил, что узнал о происшествии от соседа, который помог пенсионерке, но полностью уверен, что калитку он в этот день запирал. Как терьер оказался на свободе, мужчина объяснить не смог.

Как бы там ни было, но по факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Теперь владельцу непослушного любимца грозит ограничение свободы до двух лет.

Как сообщал Телеграф ранее, собаки часто становятся темой для споров между любителями животных и их противниками. К примеру, в Виннице таксист разбил нос пассажиру из-за того, что тот не предупредил, что вместе с ними поедет двухмесячный щенок.

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Все по теме:

Собаки, ЧП, Житомирщина, Пенсионерки.

Автор:

Телеграф
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