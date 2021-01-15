В Карпатах другий день шукають зниклого туриста: фото рятувальної операції

У Закарпатській області, під час проходження туристичного маршруту на гору Піп-Іван, загубився 25-річний турист зі Львова.

Про це пише Управління ДСНС України в Закарпатській області в Фейсбук.

"Напередодні рятувальники прочісували місцевість до пізнього вечора, періодично підтримуючи з хлопцем телефонний зв'язок. Зрештою пошуки довелося призупинити через погіршення погодних умов", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до пошуків залучили рятувальників з міста Рахів та с. Кваси. Всього в операції бере участь десять рятувальників і чотири одиниці техніки.

Крім того, з'явилася інформація, що турист міг випадково опинитися на території Румунії.

Як повідомлялося раніше, в Україні прогнозується різке падіння температури повітря. У деяких регіонах очікують до -20 градусів за Цельсієм і нижче.