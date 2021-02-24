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Середа, 24.02.2021
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Крим - це Україна! Росіян ефектно привітали з 23 лютого (фото)

Крим - це Україна! Росіян ефектно привітали з 23 лютого (фото)
Оновлено 14:00 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

До дня святкування 23 лютого в декількох містах України, а саме: Львові, Харкові та Одесі, перед консульствами РФ встановили борди з написом "Крим - це Україна", а в Києві - банер встановили перед російським посольством.

Про це повідомив в телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, ВСУ повідомили про підготовку до наступальних дій в міській забудові. У той же час розвідка СБУ перед усіма дипломатичними установами РФ на території України виставила білборди і лайтбокси з написом "Крим - це Україна". 

"Кращі привітання з" двадцять третього лютого ", хіба ні?", - написав журналіст. 

У той же час він поділився фото самих білбордів у містах країни.

Посольство РФ в Києві:

Консульство РФ у Львові:

скрин 

Консульство РФ в Одесі: 

скриншот тг

Консульство Росії в Харкові:

 скриншот 

картах

Скріншоти карт:

 карта

львов

У свою чергу в мережі не залишили такі фото без уваги.

Користувачі активно підтримали дану ідею СБУ.

скрин комент

скриншот коментарий  

Варто нагадати, що раніше, 19 лютого в окупованому Криму "влади" ввели режим НС відразу в чотирьох регіонах через сильні снігопади.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 148

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Крим, Україна.
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