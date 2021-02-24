Крим - це Україна! Росіян ефектно привітали з 23 лютого (фото)

До дня святкування 23 лютого в декількох містах України, а саме: Львові, Харкові та Одесі, перед консульствами РФ встановили борди з написом "Крим - це Україна", а в Києві - банер встановили перед російським посольством.

Про це повідомив в телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, ВСУ повідомили про підготовку до наступальних дій в міській забудові. У той же час розвідка СБУ перед усіма дипломатичними установами РФ на території України виставила білборди і лайтбокси з написом "Крим - це Україна".

"Кращі привітання з" двадцять третього лютого ", хіба ні?", - написав журналіст.

У той же час він поділився фото самих білбордів у містах країни.

Посольство РФ в Києві:

Консульство РФ у Львові:

Консульство РФ в Одесі:

Консульство Росії в Харкові:

Скріншоти карт:

У свою чергу в мережі не залишили такі фото без уваги.

Користувачі активно підтримали дану ідею СБУ.

Варто нагадати, що раніше, 19 лютого в окупованому Криму "влади" ввели режим НС відразу в чотирьох регіонах через сильні снігопади.