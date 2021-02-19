Скачать
Пятница, 19.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На Ровенщине врач скорой 2 км тащил на себе пациента через сугробы: история необычного спасения
На Ровенщине врач скорой 2 км тащил на себе пациента через сугробы: история необычного спасения
Очередной удар по Медведчуку или новые сюрпризы? Зачем Зеленский созвал сегодняшнее заседание СНБО
Очередной удар по Медведчуку или новые сюрпризы? Зачем Зеленский созвал сегодняшнее заседание СНБО
Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире
Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире
Одной маски теперь недостаточно: в Чехии усиливают меры карантинной безопасности
Одной маски теперь недостаточно: в Чехии усиливают меры карантинной безопасности

Крым "тонет" в снегу, техника не справляется: в четырех регионах полуострова ввели режим ЧС (фото, видео)

Крым "тонет" в снегу, техника не справляется: в четырех регионах полуострова ввели режим ЧС (фото, видео)
16:37 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Крыму из-за продолжающихся снегопадов оккупационные власти ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации в четырех регионах полуострова.

Об этом сообщил "вице-премьер" Крыма Евгений Кабанов. 

Согласно предоставленным данным, оккупационные власти приняли решение ввести режим ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского районов и Керчи в связи с тем, что циклон усиливается.

В то же время информация на сайте крымских "властей" о введении данного режима в указанных районах пока отсутствует.

В следствие обильных снегопадов в Крыму было перекрыто движение по Керченскому мосту с 9.30 утра. Вследствие чего в районе Багерово образовалась большая пробка.

В свою очередь, пользователи сети Инстаграм делились кадрами последствий снегопадов в Керчи.

 
 
 
この投稿をInstagramで見る

Жесть Крым(@crimea_ghest)がシェアした投稿

 

 
 
 
この投稿をInstagramで見る

@meri_queen35がシェアした投稿

 

 
 
 
この投稿をInstagramで見る

@meri_queen35がシェアした投稿

 

 
 
 
この投稿をInstagramで見る

Юрец Гришай(@er0kez_135)がシェアした投稿

 

 
 
 
この投稿をInstagramで見る

Мария(@rybakitt)がシェアした投稿

 

 
 
 
この投稿をInstagramで見る

Керчь | Крым | Crimea(@kerch.wow)がシェアした投稿

 

 
 
 
この投稿をInstagramで見る

Керчь | Крым | Crimea(@kerch.wow)がシェアした投稿

 

 
 
 
この投稿をInstagramで見る

 

 

Пользовательница Инстаграм показала, насколько много снега выпало в городе:

 

Стоит напомнить, что в аннексированном Крыму из-за сильных снегопадов в пятницу, 19 февраля, не только закрыли для проезда Крымский мост и трассу "Таврида" на участке от Белогорска до Керчи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 84

Все по теме:

Погода, Крым, Непогода, Снег, Снегопад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки
02 На курорте в Египте трагически погибла украинка: что известно
03 "Оскар" за лучшую мужскую роль: реакция Ганапольского на покупку Порошенко "Прямого" поразила сеть
04 По Крымскому мосту впервые в истории перекрыто движение: причина на видео
05 Застрелил пьяным 9-летнего ребенка из-за шума ремонта: суд РФ принял решение в громком деле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Население Украины сокращается: за год умерло более 600 тысяч человек (Инфографика)
Население Украины сокращается: за год умерло более 600 тысяч человек (Инфографика)
Пока Степанов улетел в Индию, его зам называет цены на вакцинацию и не отвечает на вопросы (видео)
Пока Степанов улетел в Индию, его зам называет цены на вакцинацию и не отвечает на вопросы (видео)
Зеленский придумал, как обойти бойкот нардепов по поводу Витренко: журналисты нашли интересный документ
Зеленский придумал, как обойти бойкот нардепов по поводу Витренко: журналисты нашли интересный документ
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь