Крым "тонет" в снегу, техника не справляется: в четырех регионах полуострова ввели режим ЧС (фото, видео)

В Крыму из-за продолжающихся снегопадов оккупационные власти ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации в четырех регионах полуострова.

Об этом сообщил "вице-премьер" Крыма Евгений Кабанов.

Согласно предоставленным данным, оккупационные власти приняли решение ввести режим ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского районов и Керчи в связи с тем, что циклон усиливается.

В то же время информация на сайте крымских "властей" о введении данного режима в указанных районах пока отсутствует.

В следствие обильных снегопадов в Крыму было перекрыто движение по Керченскому мосту с 9.30 утра. Вследствие чего в районе Багерово образовалась большая пробка.

В свою очередь, пользователи сети Инстаграм делились кадрами последствий снегопадов в Керчи.

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Пользовательница Инстаграм показала, насколько много снега выпало в городе:

Стоит напомнить, что в аннексированном Крыму из-за сильных снегопадов в пятницу, 19 февраля, не только закрыли для проезда Крымский мост и трассу "Таврида" на участке от Белогорска до Керчи.