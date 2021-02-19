В аннексированном Крыму из-за снегопадов наступил транспортный коллапс (фото, видео)

В незаконно аннексированном Россией Крыму из-за сильных снегопадов в пятницу, 19 февраля, не только впервые с момента постройки оккупантами закрыли для проезда не только Крымский мост, но и трассу "Таврида" на участке от Белогорска до Керчи.

Об этом сообщает местный сайт "Крым 24" со ссылкой на так называемого зампреда "Совета министров Республики Крым" Евгения Кабанова.

"Принято решение в 15:30 (время МСК, 14:430 по Киеву – ред.) ограничить полностью движение на трассе "Таврида" от Белогорска до Керчи. Автомобили пропускать не будут", – сказал Кабанов.

Также в случае ухудшения погодных условий будет поэтапное ограничение движения автотранспорта по трассе "Таврида" от Симферополя до Белогорска.

Обильные снегопады практически привели к транспортному коллапсу на аннексированном полуострове. Местные жители публикуют в соцсетях видео и фото с проблемами, с которыми столкнулись в результате стихии. В частности, снегом буквально завалило Керчь.

Керчь

Ну снег пошел...

А что будет,если ледоход?

Где вы ваш мост ловить будите? pic.twitter.com/g3m4FUpSWI — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) February 19, 2021

Также не обошли снегопады стороной и Симферополь:

Симферополь

А и правда,не первый же снег этой зимой.Что такое?

Полный,абсолютный трындец везде-что по городу,что по "федеральным"трассам

шо по мосту-все стало матом pic.twitter.com/k0GgmUvq9h — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) February 19, 2021

Симферополь

Просто неожиданно как то

в феврале. pic.twitter.com/9HGZDneft8 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) February 19, 2021

Не лучше обстановка и в оккупированном Севастополе.

Севастополь

дороги лед

Город стоит

осторожнее там pic.twitter.com/0R8Tpz8uEB — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) February 19, 2021

Как сообщалось, из-за непогоды в оккупированном Крыму без электроэнергии остались боле 7,7 тысяч потребителей.

Неделю назад на полуостров уже обрушивалась непогода, сопровождаемая сильными снегопадами, метелями и гололедицей, а также похолоданием и сильными ветрами, передают местные синоптики.