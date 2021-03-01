"Ні тарифам": мер Івано-Франківська Марцінків відзначився білбордами з дивною гаслом (фото)

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків насмішив мережу дивним гаслом на білборді про тарифи.
Про це в понеділок, 1 березня в Фейсбуці повідомив народний депутат Володимир В'ятрович.
Він також поділився фото самого білборда, гасло якого звучить як "ні тарифам".
"Ні цінами! - сказали продавці", - написав він у своєму пості.
Варто зазначити, що даний матеріал не могли залишити без уваги в мережі.
Людей насмішило те, що на білборді не було більше нічого крім гасла "ні тарифам". Іншими словами саме гасло не проти високих тарифів, а проти тарифів взагалі, що абсурдно.
Тому багатьох користувачів цей факт потішив.
Додамо, що за підсумками місцевих виборів чинний мер Марцінків набрав 84,78% (67 050 голосів), друге місце тоді посів Петро Шкутяк з 7,05%, а третє Наталія Сербії з 3,56%.
Нагадаємо, що 27 лютого в Харкові, недалеко від російського консульства з'явився банер із зображенням Криму і написом "крадене".