Российским дипломатам в Харькове напомнили, чей Крым (фото)

В Харькове неподалеку от консульства России появился баннер с изображением Крыма и надписью "краденное".

Соответствующие фото были выложены в Телеграм-канале "Харьков 1654".

"А тем временем возле российского консульства появился баннер с изображением Крыма и подписью "КРАДЕНЕ", - говорится в сообщении.

Как видно на снимках, в верхнем правом углу плаката красуется эмблема контрразведки Службы безопасности Украины.

Как сообщалось ранее, ко дню празднования 23 февраля в нескольких городах Украины, а именно: Львове, Харькове и Одессе, перед консульствами РФ установили борды с надписью "Крым - это Украина", а в Киеве баннер установили перед российским посольством.