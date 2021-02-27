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Российским дипломатам в Харькове напомнили, чей Крым (фото)

Российским дипломатам в Харькове напомнили, чей Крым (фото)
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В Харькове неподалеку от консульства России появился баннер с изображением Крыма и надписью "краденное". 

Соответствующие фото были выложены в Телеграм-канале "Харьков 1654". 

"А тем временем возле российского консульства появился баннер с изображением Крыма и подписью "КРАДЕНЕ", - говорится в сообщении. 

Как видно на снимках, в верхнем правом углу плаката красуется эмблема контрразведки Службы безопасности Украины. 

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Как сообщалось ранее, ко дню празднования 23 февраля в нескольких городах Украины, а именно: Львове, Харькове и Одессе, перед консульствами РФ установили борды с надписью "Крым - это Украина", а в Киеве баннер установили перед российским посольством.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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СБУ, Харьков, Крым.
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