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П'ятниця, 05.03.2021
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У самому серці Львова музиканта побили за пісні російською (відео)

У самому серці Львова музиканта побили за пісні російською (відео)
Оновлено 16:13 Сьогодні Телеграф

У центрі Львова на площі Ринок група невідомих напала на вуличних музикантів і зламала музичні інструменти. Причиною конфлікту стало небажання виконавців співати українською мовою.

Відео інциденту виклала в Instagram свідок конфлікту з боку музикантів користувач polyaris__.

Пост про події того вечора виклав і другий музикант granddreamer00.

 
 
 
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Публикация от Vitoshinskiy Max (@granddreamer00)

 

Як з'ясувалося, до вуличних музикантів підійшла дівчина, яка попросила їх припинити співати "мовою агресора" в громадському місці. У відповідь музикант відповів, що має на це право, зав'язався конфлікт. В ході перепалки чоловік запропонував дівчині, якщо її нудить від російської мови, "піти на панель". Те, що відбувається дівчина знімала на відео і викладала в соціальну мережу. Через деякий час на музикантів напали, зламали музичний інструмент і побили.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова, до них дійсно зверталися з приводу інциденту. Подія сталася в четвер увечері, 4 березня, в 20.51. музиканти написали заяву в поліцію, а решта покинули місце сутички до прибуття поліції, повідомляє ТСН.

У соціальних мережах пишуть, що нападники мають відношення до ГО "Сокіл", молодіжці партії "ВО" Свобода ". Нагадаємо, депутата Харківської обласної ради від партії "Європейська Солідарність" Олександра Дорошенка, який потрапив в скандал через виступи російською мовою під час позачергової сесії, виключили з фракції.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій
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Львів, Бійка, Музиканти, Російська мова.
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