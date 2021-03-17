Діджіталізація в дії: 67-річний вуличний музикант отримує "гонорари" з QR-коду

Вуличний музикант зі стажем, 67-річний Олександр Шамігов з Вінниці йде в ногу з часом: оформив і надрукував банківський QR-код, і тепер бажаючі віддячити йому за гру можуть переводити йому винагороду зі своїх смартфонів.

Про це в середу, 17 березня, пише місцеве інтернет-видання "Вінніця.info".

"У багатьох перехожих немає готівки. І вони мені про це частенько говорили. Ну, от якби у мене був QR-код, то миттю б переказувати гроші на мій рахунок. Я й подумав, а чому це не зробити? Якщо я і пенсіонер, то що, не повинен диджиталізуватися?", - розповів музикант.

Вуличного музиканта часто можна побачити в центрі Вінниці, зокрема, в сквері на Європейській площі. Оскільки зазвичай він грає на баяні, то для його перевезення на велосипеді чоловік спорудив саморобний багажник.

Чоловік жартує, що готовий приймати від перехожих і біткоіни. А ще, якщо буде необхідно, придбає касовий апарат з безконтактною технологією "PayPass".

У замітці наголошується, що Шамігов не просто вуличний музикант.

"Таких людей як я, називають маестро. Це той, хто пише ноти та по ним грає оркестр. В музиці я понад півсторіччя. Маю 35 років педагогічного стажу. 18 років працював у Вінницькому педагогічному інституті. Там я викладав баян, сопілку, гітару. Керував там оркестром. Працював ще у всіх педагогічних закладах. Училищах, школах, дитячих садочках. В молодості ще й служив у ансамблі пісні та танцю Закавказького військового округу", - розповідає про себе музикант.

Шагімов розповідає, що крім курортів Чорноморського узбережжя виступав також на Лазурному березі у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, куди до карантину, введеного через коронавіруа Coviod-19, регулярно їздив з гастролями.

"От в Іспанії грав у підводному ресторані. Мене питали друзі, як воно там грається. Я сміявся у відповідь: «Як у підводному ресторані. А зараз би міг поїхати до Європи. Там мене знають чи не всі музичні колективи. От до прикладу, в Ніцці, збирав місцевих музикантів до купи і грали мою музику. Так само і в інших закордонних містах, де до карантину частенько гастролював. А тепер сказали, що українські заробітчани повинні заробляти гроші дома. А начальство треба слухатися. От і у Вінниці до пенсії трошки є", - наводить слова музиканта видання.

Як повідомлялося, на початку березня в самому серці Львова музиканта побили за пісні російською мовою.