У Львові стався скандал через зникнення відомого кота

22 березня уЛьвові пропав відомий кіт, який живе біля ресторану "Атляс".

Про це повідомила адміністрація ресторану в Facebook.

"Ми раділи його компанії на літній терасі. А також працівники спеціально виходили в локдауни, щоб його погодувати", - йдеться в повідомленні.

Незабаром стало відомо, що кіт повернувся. Про це адміністрація ресторану повідомила в коментарі, показавши відео знайденої тварини.

Відзначимо, кіт є талісманом львівського ресторану "Атляс". Він майже не заходить в приміщення, не випрошує їжу у відвідувачів. Переважно він сидів на скульптурі дерев'яного коня, що перед входом, і ніби зустрічав гостей.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в рядах українських рятувальників з'явився новий боєць. Ним став 4-річний кіт на ім'я Чівас, прийнятий "на службу" в ряди київської ГСЧС.