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Вівторок, 30.03.2021
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Львів ще сильніше посилив карантин: повний список заборон

Львів ще сильніше посилив карантин: повний список заборон
Оновлено 13:54 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

У Львові посилили карантинні обмеження і продовжили їх до 12 квітня.

Про це 30 березня в своєму телеграм-каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Згідно з його даними, в місті перевели транспорт в режим спецперевезень, а безкоштовний проїзд всіх пільговиків призупинили. Також були обмежені відвідування садка і створені спецгрупи для дітей батьки яких працюють. У школах же навчання продовжили в дистанційному форматі.

Була обмежена робота магазином будматеріалом і непродовольчої групи, які тепер будуть працювати тільки на винос і за попереднім замовленням. Ринки ж змішаної групи і непродовольчі закривають.

Літні майданчики стане можливим відкрити тільки з 12 квітня, також переноситися проведення будь-яких масових заходів.

Заклади харчування будуть вести роботу тільки на винос і по доставці за адресами.

Варто нагадати, що раніше в МОЗ України повідомили про виявлення 30 штамів коронавірусу на території країни.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Карантин, Львів.
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