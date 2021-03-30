Львів ще сильніше посилив карантин: повний список заборон

У Львові посилили карантинні обмеження і продовжили їх до 12 квітня.

Про це 30 березня в своєму телеграм-каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Згідно з його даними, в місті перевели транспорт в режим спецперевезень, а безкоштовний проїзд всіх пільговиків призупинили. Також були обмежені відвідування садка і створені спецгрупи для дітей батьки яких працюють. У школах же навчання продовжили в дистанційному форматі.

Була обмежена робота магазином будматеріалом і непродовольчої групи, які тепер будуть працювати тільки на винос і за попереднім замовленням. Ринки ж змішаної групи і непродовольчі закривають.

Літні майданчики стане можливим відкрити тільки з 12 квітня, також переноситися проведення будь-яких масових заходів.

Заклади харчування будуть вести роботу тільки на винос і по доставці за адресами.

Варто нагадати, що раніше в МОЗ України повідомили про виявлення 30 штамів коронавірусу на території країни.