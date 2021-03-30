На сегодня в Украине циркулируют более 30 генотипов коронавируса - Минздрав

В Украине на сегодня зафиксировали более 30 разных мутаций коронавируса.

Об этом сообщила во время пресс-конференции главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталия Виноград, пишет Укринформ.

Она сообщила, что в Украине не был организован должным образом вирусологический мониторинг, а потому данные о штаммах вируса получались из-за границы и с запозданием.

"Теперь же в Украине начаты свои исследования... Сегодня в Украине циркулирует более 30 разных генотипов вирусов", - сказала она.

Вирус попадает в страну и из-за рубежа, в том числе из Европы и Африки. Помимо того был найден британский штамм и его видоизмененные вариации. Специалист говорит, что этот штамм может инфицировать детей и подростков.

Мутации изменили и патогенез вируса, отчего часть тех лекарств, которые ранее рассматривались, как перспективные в лечении COVID-19, теперь оказались бесполезными.

При этом Виноград подчеркнула, что используемые ныне вакцины сохраняют эффективность против новых штаммов SARS-CoV-2.

Как сообщалось ранее, в Украине за все время пандемии зафиксировали более 1,65 миллиона случаев COVID-19. Из них скончались более 32 тысяч человек.

По состоянию на 29 марта, в "красную зону" входят город Киев и еще 10 областей.