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Вторник, 30.03.2021
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На сегодня в Украине циркулируют более 30 генотипов коронавируса - Минздрав

На сегодня в Украине циркулируют более 30 генотипов коронавируса - Минздрав
01:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Украине на сегодня зафиксировали более 30 разных мутаций коронавируса. 

Об этом сообщила во время пресс-конференции главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталия Виноград, пишет Укринформ

Она сообщила, что в Украине не был организован должным образом вирусологический мониторинг, а потому данные о штаммах вируса получались из-за границы и с запозданием. 

"Теперь же в Украине начаты свои исследования... Сегодня в Украине циркулирует более 30 разных генотипов вирусов", - сказала она. 

Вирус попадает в страну и из-за рубежа, в том числе из Европы и Африки.  Помимо того был найден британский штамм и его видоизмененные вариации. Специалист говорит, что этот штамм может инфицировать детей и подростков. 

Мутации изменили и патогенез вируса, отчего часть тех лекарств, которые ранее рассматривались, как перспективные в лечении COVID-19, теперь оказались бесполезными. 

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При этом Виноград подчеркнула, что используемые ныне вакцины сохраняют эффективность против новых штаммов SARS-CoV-2. 

Как сообщалось ранее, в Украине за все время пандемии зафиксировали более 1,65 миллиона случаев COVID-19. Из них скончались более 32 тысяч человек. 

По состоянию на 29 марта, в "красную зону" входят город Киев и еще 10 областей.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Минздрав, Коронавирус, Covid-19.
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