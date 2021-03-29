Еще один регион Украины пополнил "красную зону" карантина: как выглядит полный список (инфографика)

На фоне постоянно увеличивающегося количества "красных" зон из-за пандемии коронавируса в Украине, Минздрав пополнил этот список Черниговской областью, где ужесточили карантин с понедельника, 29 марта.

Об этом можно судить из данных ведомства, опубликованных в первый день текущей недели.

На данный момент в "красную зону" входят следующие области:

Киев

Киевская область

Житомирская

Закарпатская

Ивано-Франковская

Львовская

Николаевская

Одесская

Сумская

Черновицкая

Черниговская

В "оранжевую" зону входят:

Винницкая

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Кировоградская

Луганская

Полтавская

Ровенская

Тернопольская

Харьковская

Хмельницкая

Черкасская

В "желтой" зоне остается только Херсонская область.

Как сообщал "Телеграф", на утро понедельника, 29 марта, в Украине установили 8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 344 ребенка и 140 медработников.