Еще один регион Украины пополнил "красную зону" карантина: как выглядит полный список (инфографика)

На фоне постоянно увеличивающегося количества "красных" зон из-за пандемии коронавируса в Украине, Минздрав пополнил этот список Черниговской областью, где ужесточили карантин с понедельника, 29 марта.
Об этом можно судить из данных ведомства, опубликованных в первый день текущей недели.
На данный момент в "красную зону" входят следующие области:
В "оранжевую" зону входят:
В "желтой" зоне остается только Херсонская область.
Как сообщал "Телеграф", на утро понедельника, 29 марта, в Украине установили 8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 344 ребенка и 140 медработников.